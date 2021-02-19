ЦБ РФ предлагает учитывать услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России предлагает учитывать все услуги и комиссии банков в полной стоимости кредита (ПСК). Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

"Высокие скрытые комиссии по потребкредитам. В условиях низких ставок банки тоже, увы, ищут способы увеличить процентный доход. Некоторые прячут реальную цену кредита в страховую премию и комиссии, их величина может достигать до 50% от стоимости кредита. Люди часто не понимают, во сколько им обойдется кредит. Мы предлагаем новый подход к расчету ПСК, надеемся, что тоже получим поддержку законодателей. Новый подход предлагает включение в расчет всех дополнительных услуг и страховок, согласие на которые дал заемщик. Это даст полную информацию клиенту", - сказала она.