Половина россиян считают День защитника Отечества профессиональным праздником военных - опрос
13:05 18.02.2021 Источник: Интерфакс
Половина россиян (50%) считают отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества профессиональным праздником всех военных, как бывших, так и находящихся на воинской службе, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
При этом среди молодежи в возрасте до 24 лет, а также среди сограждан 25-34 лет такого мнения придерживаются по 54% респондентов.
Исследование показало, что мужчины в большей мере, чем женщины склонны рассматривать этот день в качестве профессионального праздника всех, кто имеет или имел отношение к профессии военного - 51% и 48% респондентов соответственно.
В свою очередь, согласно опросу, 36% россиян воспринимают День защитника Отечества как праздник для всех мужчин, среди сограждан в возрасте 35-44 лет так думают 40% опрошенных. При этом женщины в большей степени считают этот праздник днём для всех мужчин, а не только для действующих и отставных военных - 41% и 32% респондентов соответственно.
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