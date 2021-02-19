Решение ЕСПЧ по Навальному неправомерно, его ангажированность вызывает вопросы - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному - это недопустимая попытка вмешательства во внутрироссийские судебные дела, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым", - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

"Мы не ищем конфронтации, но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов", - отметил Песков.