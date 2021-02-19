Несмотря на санкции, Белоруссия и РФ могут обеспечить себя необходимым, уверен Лукашенко
13:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Такое мнение он выразил в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить", - сказал Лукашенко , слова которого приводит агентство БелТА.
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