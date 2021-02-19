Китай отвел военных со спорного участка на границе с Индией - СМИ

14:00 Источник: Интерфакс

Китай в соответствии с договоренностями с Индией отвел войска от спорного участка китайско-индийской границы в Гималаях, а также демонтировала в этом районе военную инфраструктуру, сообщил телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

"Китайцы продемонстрировали искренность намерений по отношению к процессу разведения (войск - ИФ). Они сделали это очень быстро", - заявил CNN индийский генерал-лейтенант Йогеш Кумар Джоши.

Снимки Maxar Technologies от 30 января показывали присутствие китайских сил у озера Пангонг-Цо, которое пересекает линию фактического контроля - демаркационную линию между Индией и КНР. На снимках 16 февраля видно, что китайские военные покинули зону.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.