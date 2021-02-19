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Песков назвал Украину недружественным России государством

14:12 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина является недружественным России государством, превратившимся в "проект западных стран", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил представитель Кремля, комментируя слова президента Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций, состоявшейся в среду.

Песков добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран". "Такие элементы мы усматриваем", - добавил он.

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