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В Кремле считают внутренний рынок абсолютным приоритетом при поставках вакцин от ковида

14:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти считают потребности населения страны абсолютным приоритетом при распределении вакцин от коронавируса. Производства таких препаратов работают в первую очередь на внутренний рынок, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вакцинация "домашняя" является абсолютнейшим приоритетом для нас", - подчеркнул представителя Кремля, отвечая на вопрос, почему Россия продает вакцину от ковида за рубеж, когда она необходима и внутри страны.

"Мобилизованы все производственные мощности, которые - главным образом и в первую очередь - работают на внутренний рынок", - отметил Песков.

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