Песков назвал актуальной тему введения ответственности за призывы к санкциям против РФ
15:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против страны может обсуждаться, так как вопрос актуален.
"Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это - лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", - сказал он журналистам в четверг.
Песков не стал предсказывать исход этих обсуждений, добавив, что "такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно".
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