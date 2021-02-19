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Песков назвал актуальной тему введения ответственности за призывы к санкциям против РФ

15:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против страны может обсуждаться, так как вопрос актуален.

"Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это - лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", - сказал он журналистам в четверг.

Песков не стал предсказывать исход этих обсуждений, добавив, что "такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно".

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