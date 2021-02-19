Доля безналичных платежей в России к концу года достигнет около 72%
15:12 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля безналичных платежей в России к концу 2021 года достигнет уровня около 72%. Об этом на ежегодной встречи банков с руководством регулятора сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Мы считаем, что безнал продолжит рост. При этом, конечно, каждый следующий процент - когда уже такая высокая планка, как 70% достигнута нами - будет даваться сложнее, но это не самоцель. То есть мы понимаем, что люди все больше и больше начинают пользоваться безналичными (расчетами), все больше и больше им доверяют, разные инструменты и банки, и мы предлагаем клиентам, поэтому наша оценка, что на конец года мы будем иметь долю розничных безналичных платежей около 72%", - сказала она.
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