Доля безналичных платежей в России к концу года достигнет около 72%

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля безналичных платежей в России к концу 2021 года достигнет уровня около 72%. Об этом на ежегодной встречи банков с руководством регулятора сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы считаем, что безнал продолжит рост. При этом, конечно, каждый следующий процент - когда уже такая высокая планка, как 70% достигнута нами - будет даваться сложнее, но это не самоцель. То есть мы понимаем, что люди все больше и больше начинают пользоваться безналичными (расчетами), все больше и больше им доверяют, разные инструменты и банки, и мы предлагаем клиентам, поэтому наша оценка, что на конец года мы будем иметь долю розничных безналичных платежей около 72%", - сказала она.