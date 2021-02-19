Саратовский депутат предложил расстреливать коррупционеров по примеру Китая

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саратовский депутат предложил расстреливать коррупционеров. С таким заявлением в ходе заседания облдумы накануне выступил член ЛДПР Станислав Денисенко.

Он предложил перенять методы борьбы с экономическими преступлениями у Китая. Там коррупционеров «просто расстреливают», привёл его слова портал «Взгляд-инфо».

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Станислав Денисенко также вспомнил о словах Владимира Жириновского о противодействии правонарушителям.

«Есть чёткая, ясная позиция ЛДПР по вопросу борьбы коррупцией, есть абсолютно жёсткая позиция Владимира Вольфовича. Этого более чем достаточно. Если говорить о скандалах вокруг доходов коллег по думе, то всё есть в СМИ. С коррупцией надо бороться, чем строже меры, тем лучше результат. Я привел в пример опыт Китая».

Ранее депутатом Денисенко занимался бизнесом. Его избрали в Саратовскую областную Думы шестого созыва в 2017 году.