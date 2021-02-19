Латвия внесла в черный список российского журналиста Владимира Соловьева

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"На основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики", - написал глава внешнеполитического ведомства в своем "Твиттере", отметив, что "для Латвии неприемлемо восхваление нацизма".