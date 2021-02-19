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Оптимизация расходов на продовольственное обеспечение позволила за 3 года сэкономить 4,5 млрд рублей - Минобороны РФ

16:12 18.02.2021 Источник: Интерфакс

Экономический эффект от мер по оптимизации расходов на продовольственное обеспечение Вооружённых сил РФ за три года превысил четыре с половиной миллиарда рублей, сообщает министерство обороны РФ.

"Продолжается работа по оптимизации расходов на продовольственное обеспечение Вооружённых сил. Системой контроля управления доступом и заказа питания оснащено более 700 столовых воинских частей и организаций. Данная система доказала свою работоспособность, экономический эффект с начала её функционирования за три года составил более 4,5 млрд рублей", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По данным ведомства, "каждый год на довольствие российских военнослужащих тратится более 700 тысяч тонн различного продовольствия".

В настоящее время военнослужащие обеспечиваются питанием по 21 норме продовольственных пайков. Основные из этих пайков включают в свой состав более 40 различных наименований продуктов питания.

"Благодаря этому удалось добиться большого разнообразия блюд, a само питание военнослужащих организовано сегодня более чем в трёх тысячах столовых и камбузов", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также приведены данные по вещевому обеспечению российских военнослужащих.

"Постоянно в личном пользовании находится более 50 миллионов разных предметов формы одежды, ежегодно их выдается более 15 миллионов единиц. Обеспечение военнослужащих Российской армии организовано сегодня по 54 нормам снабжения с использованием более трёх тысяч наименований вещевого имущества", - говорится в пресс-релизе.

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