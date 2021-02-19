Оптимизация расходов на продовольственное обеспечение позволила за 3 года сэкономить 4,5 млрд рублей - Минобороны РФ
16:12 18.02.2021 Источник: Интерфакс
Экономический эффект от мер по оптимизации расходов на продовольственное обеспечение Вооружённых сил РФ за три года превысил четыре с половиной миллиарда рублей, сообщает министерство обороны РФ.
"Продолжается работа по оптимизации расходов на продовольственное обеспечение Вооружённых сил. Системой контроля управления доступом и заказа питания оснащено более 700 столовых воинских частей и организаций. Данная система доказала свою работоспособность, экономический эффект с начала её функционирования за три года составил более 4,5 млрд рублей", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.
По данным ведомства, "каждый год на довольствие российских военнослужащих тратится более 700 тысяч тонн различного продовольствия".
В настоящее время военнослужащие обеспечиваются питанием по 21 норме продовольственных пайков. Основные из этих пайков включают в свой состав более 40 различных наименований продуктов питания.
"Благодаря этому удалось добиться большого разнообразия блюд, a само питание военнослужащих организовано сегодня более чем в трёх тысячах столовых и камбузов", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении также приведены данные по вещевому обеспечению российских военнослужащих.
"Постоянно в личном пользовании находится более 50 миллионов разных предметов формы одежды, ежегодно их выдается более 15 миллионов единиц. Обеспечение военнослужащих Российской армии организовано сегодня по 54 нормам снабжения с использованием более трёх тысяч наименований вещевого имущества", - говорится в пресс-релизе.
НОВОСТИ
- 11:32 19.02.2021
- Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
- 11:20 19.02.2021
- В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать