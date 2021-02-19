Большинство россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать 80-150 тысяч руб. - опрос
16:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 45% опрошенных женщин считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц, чтобы содержать семью. Такие результаты показал опрос банка "Открытие" (имеется в распоряжении ТАСС).
При этом, согласно результатам опроса, мнения о зарплате в 80-150 тысяч в месяц придерживаются и 48% мужчин. Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплатой для сильного пола 40-80 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150-300 тысяч рублей в месяц, а 6% женщин и 8% мужчин подняли планку еще выше - до 300-500 тысяч рублей и более в месяц.
Между тем 56% женщин считают, что мужчина должен зарабатывать в семье больше женщины, потому что он кормилец. Наиболее популярна такая точка зрения у представительниц прекрасного пола в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах, при этом - в Санкт-Петербурге (47%) и Северо-Западном федеральном округе (49%) в целом. По мнению еще 16% женщин, вклад обоих в семейный бюджет должен быть соразмерным, а 28% женщин согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам.
С утверждением, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, согласны 42% представителей сильного пола. Такая точка зрения наиболее распространена на Северном Кавказе (83%), тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у нее лишь 23% сторонников, а в Москве и Московской области - 29%. При этом 43% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.
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