Лидерами рейтинга цифровизации здравоохранения стали Тульская и Тамбовская области
17:12 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Его лидерами стали Тульская и Тамбовская области, сообщил журналистам вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, и результаты будут доведены до всех глав регионов. <...> Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым", - сказал он.
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