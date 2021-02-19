Лидерами рейтинга цифровизации здравоохранения стали Тульская и Тамбовская области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ составило рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Его лидерами стали Тульская и Тамбовская области, сообщил журналистам вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Составлен рейтинг цифровой зрелости субъектов РФ в сфере здравоохранения по итогам 2020 года, и результаты будут доведены до всех глав регионов. <...> Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край. В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым", - сказал он.