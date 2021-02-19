Сборная России сохранила 39-ю строчку в рейтинге ФИФА

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России осталась на 39-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1 461 очко. В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 780 очков), далее идут команды Франции (1 755), Бразилии (1 743), Англии (1 670) и Португалии (1 662).