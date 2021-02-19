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НОВОСТИ

Сотрудники энергетических активов En+ Group проходят вакцинацию от коронавируса

18:02 18.02.2021

Около тысячи сотрудников энергетических активов En+ Group успешно прошли организованную вакцинацию от COVID-19. Для оперативной вакцинации сотрудников энергетических активов En+ Group запустила партнерскую программу с ведущими государственными медицинскими учреждениями в регионах присутствия. Вакцинация происходит на добровольной основе. Согласно проведенному на En+ Group опросу, более 3 700 сотрудников всех энергетических предприятий компании изъявили желание пройти вакцинацию.

«Здоровье и безопасность работников – сегодня наши главные ориентиры. En+ Group стремится использовать все возможности для предотвращения распространения вируса, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности активов, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы также считаем, что формирование коллективного иммунитета является важной задачей крупных организаций, участвующих в обеспечении жизнедеятельности регионов».

С марта 2020 года En+ Group принимает активные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: были организованы оперативный штаб и горячая линия по оказанию помощи, часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Помимо прочего, компанией закупались средства индивидуальной защиты, медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. Общие инвестиции компании на медицинскую помощь составили около 6 млрд руб. Центральным проектом в рамках борьбы с пандемией стало строительство современных медицинских центров для больных внебольничной пневмонией в 7 городах металлургическим бизнесом En+ Group. Медицинские центры были открыты при участии основателя компании Олега Дерипаски в конце 2020 года, компания вложила в их строительство 4 миллиарда рублей.

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