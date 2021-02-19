Новым патриархом СПЦ избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) избран новым патриархом Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщил в четверг представитель Архиерейского собора журналистам у храма св. Саввы в Белграде.

Патриарх был определен по жребию, который вытащил после особой молитвы монах архимандрит Матей Ристанович и монастыря Сисоевичи.

Как сообщил корр. ТАСС источник в СПЦ, во второй тур выборов патриарха голосованием церковных иерархов были избраны три кандидата: епископ Бачский Ириней (Булович), митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).