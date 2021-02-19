Метеорологи предупредили о скачках атмосферного давления в Подмосковье

18:50

В ближайшие дни в Подмосковье установится неблагоприятная для метеочувствительных людей погода. В частности, ожидаются сильные колебания температуры и давления. Об этом рассказала главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова:

«Февраль в этом году у нас отличился значительным количеством снега, уже выпало больше климатической нормы, и резкими колебаниями температуры. Большая часть месяца была с отрицательными аномалиями температуры. Температура февраля в московском регионе идет на 3-3,5 градуса ниже климатической нормы. Количество осадков приближается к количеству 1,5 нормы. При этом пока экстремально низких температур у нас не наблюдалось. 2 дня были с экстремальным количеством осадков – 12, 13 февраля, это были рекордные дни по количеству осадков. В целом с 11 по 14 февраля выпала месячная норма осадков.

Во второй половине месяца также ожидаются довольно сильные колебания и температуры, и атмосферного давления. Предстоящие праздничные дни будут морозными и снежными. Мы рассчитываем, что 21, 22, 23 февраля прирост снега составит 5-10 см. Снег продолжится и в начале следующей рабочей недели. При этом снег будет выпадать не при высокой температуре, как мы привыкли. Мы будем находиться то в передней части циклона, то в тыловой, поэтому будут резкие колебания температуры и атмосферного давления. Модели показывают, что осадков будет меньше, чем на предыдущих выходных. Но не исключено, что в отдельные дни снег будет довольно сильным, а это значит, что за 12 часов выпадет до 6 мм осадков.

Надо сказать, что в ближайшую ночь в московском регионе мы ждем морозы – -22-27. 23 и 24 февраля мы ожидаем примерно такую же погоду. Не зря в народе февраль называли «кривые дороги». В последние годы у нас февраль в средних широтах всегда оказывался холоднее, чем январь месяц. В этом году точно также.

Мы видим, какая сейчас ситуация в других странах. Конечно, атмосфера едина. Сейчас у нас во всем северном полушарии преобладает меридиональный процесс, поэтому наблюдаются резкие скачки температуры».