Миссия НАТО в Ираке увеличится в восемь раз

19:20

Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг приняли решение об увеличении в 8 раз миссии альянса по подготовке иракской армии в этой стране - с 500 до 4 тысяч человек. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до 4 тысяч человек", - сказал он.