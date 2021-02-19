На 20-21 февраля Москва и Подмосковье переводит транзит грузовиков свыше 12 тонн на ЦКАД
19:57 18.02.2021
В соответствии со статьей 30 закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали.
Для грузовиков, которые едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск – ничего не изменится. Проверить пропуск можно тут или по телефону 3210.
Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также транзитом по региональным автомобильным дорогам Московской области в границах малой «бетонки» А-107.
Временные ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву и Московскую область, а также на транспортировку дорожно-эксплутационной и уборочной техники и те грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.
В свою очередь, Минтранс Подмосковья призывает водителей и владельцев большегрузного транспорта учитывать данные ограничения при планировании поездок на территории области и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108.
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр Московского транспорта по телефонам 8-495-539-5454, 3210 (с мобильного) или по номеру горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 8-495-228-19-19.
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