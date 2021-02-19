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НОВОСТИ

Алексей Навальный сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу

20:00 18.02.2021 Источник: Интерфакс

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина", сообщил, что его поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

"Решено поставить на профилактический учет как склонного к побегу", - написал оппозиционер в фейсбуке о том, что ему сообщили в СИЗО в четверг.

По его словам, он подписал документ о том, что ознакомлен с этим решением.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

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