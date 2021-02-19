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Россия выслала эстонского дипломата после объявления персоной нон грата дипломата из РФ

20:40 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования, - сказала дипломат. - Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства".

По словам Захаровой, Москва последовательно проводит линию на развитие добрососедских связей с приграничными странами, в том числе с Эстонией. "Однако мы пониманием, что для этого требуется ответное стремление партнеров к улучшению отношений, - указала она. - К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность".

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