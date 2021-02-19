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Билл Гейтс заявил, что Трампу следует разрешить размещать сообщения в соцсетях

21:20 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что бывшему президенту США Дональду Трампу, вероятно, должны позволить вновь размещать сообщения в социальных сетях. Такое мнение предприниматель выразил в четверг в эфире телеканала Си-эн-би-си.

"Думаю, в какой-то момент ему, вероятно, разрешат вернуться, вероятно, ему следует разрешить вернуться", - отметил Гейтс, говоря о том, будет ли бывший американский лидер снова пользоваться социальными сетями.

"Странно, когда говорят, что выборы были украдены, не приводя каких-либо фактов. И это так деструктивно", - констатировал бизнесмен. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что для возвращения Трампа в соцсети "найдут возможность". Гейтс допустил, что интерес к заявлениям республиканца может "несколько снизиться".

Учетная запись Трампа в "Твиттере" была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме". Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов.

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