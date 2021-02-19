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Курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада рассчитывают принимать прямые рейсы из РФ в марте - Reuters

22:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр заявил агентству Рейтер в четверг, что рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте.

По словам главы управления, российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.

Подтверждения этой информации с российской стороны не поступало.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

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