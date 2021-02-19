ВВП РФ снизился в январе на 2,4% в годовом выражении
22:40 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП России в январе сократился на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,1% в 2020 году, говорится в обзоре "Картина деловой активности. Февраль 2021 года", подготовленном Минэкономразвития России.
"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 г. ВВП сократился на -2,4% в годовом выражении (по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снижение составило -3,1)", - говорится в документе.
Отмечается, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности. В частности, снижение оборота розничной торговли в январе 2021 года замедлилось до 0,1% в годовом выражении после снижения на 3,6% в декабре 2020 года.
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