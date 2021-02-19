ВВП РФ снизился в январе на 2,4% в годовом выражении

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП России в январе сократился на 2,4% в годовом выражении после падения на 3,1% в 2020 году, говорится в обзоре "Картина деловой активности. Февраль 2021 года", подготовленном Минэкономразвития России.

"По оценке Минэкономразвития России, в январе 2021 г. ВВП сократился на -2,4% в годовом выражении (по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снижение составило -3,1)", - говорится в документе.

Отмечается, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности. В частности, снижение оборота розничной торговли в январе 2021 года замедлилось до 0,1% в годовом выражении после снижения на 3,6% в декабре 2020 года.