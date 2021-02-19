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США не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком-2» - Bloomberg

09:00 19.02.2021 Источник: РБК

США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

Таким образом администрация президента США Джо Байдена стремится остановить проект, в то же время не вступая в конфронтацию «с близким европейским союзником», пояснили собеседники агентства.

По информации Bloomberg, доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», говорится в статье.  РБК

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