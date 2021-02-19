Трое детей погибли в пожаре жилого дома в Кирове - прокуратура

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела трех несовершеннолетних найдены в ходе тушения пожара деревянного жилого дома в Кирове. Прокуратура региона проводит проверку, сообщается на официальной странице ведомства в "Инстаграме".

"Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту пожара, произошедшего в ночное время 19 февраля 2021 года в многоквартирном жилом доме по ул. Бородулина. По предварительным данным, в результате происшествия погибли люди, в том числе трое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 19 февраля в деревянном четырехквартирном жилом доме. По данным от регионального управления МЧС РФ, возгорание удалось локализовать на площади 70 кв. метров, открытое горение ликвидировано. Часть жильцов разместили в местной гостинице. Ранее СК по региону сообщал о том, что среди погибших есть дети, но точное число еще уточнялось. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.