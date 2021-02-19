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Планетоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе и прислал два снимка - НАСА

09:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") успешно совершил посадку на Красной планете и уже переслал два снимка. Об этом сообщили в четверг в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Мы только что получили информацию, что Perseverance функционирует на поверхности Марса", - сказала диспетчер трансляции. В НАСА уточнили, что были присланы уже два снимка с поверхности Марса.

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