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США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана

09:32 19.02.2021 Источник: Интерфакс

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Ричард Миллс уведомил членов СБ ООН, что Соединенные Штаты отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана, сообщил на брифинге представитель американского госдепа.

"И.о. представителя США при ООН посол Миллс представил сегодня письмо постпроеду Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций, председательствующему в Совбезе в феврале, в котором изменена позиция предыдущей администрации по вопросу о возобновлении санкций СБ ООН в отношении Ирана", - заявил он.

По словам дипломата, "тем самым Соединенные Штаты подтверждают, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остается в полной силе".

Он отметил, что письмо было направлено всем членам СБ ООН и "вступило в силу".

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