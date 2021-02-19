Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорожники впервые с момента завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил в пятницу в эфире "Радио Крым" замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор "Тамань" принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна", - сказал Лукашенко.

Замминистра уточнил, что работы по расчистке могут занять от одного до нескольких часов. "Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться. Если вы уже находитесь в пути, то хотя бы в ближайших городах и поселках осуществите временный "отстой" до момента объявления снятия ограничений движения по Крымскому мосту", - добавил он.

Дорожная техника ведет расчистку подъездов к Крымскому мосту и самой переправы, выставлены посты ГИБДД, которые направляют автомобилистов в Керчь, отметил Лукашенко. "Дорожные службы ведут работы, но снег до сих пор идет, и идет обильно. <…> Работы могут немного сдвигаться по времени", - отметил он.

На 14 и 109 км трассы "Таврида" образовались заторы, поэтому водителям рекомендуется не выезжать в том направлении.

"По причине отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра закрыто движение по транспортному переходу через Керченский пролив в обоих направлениях", - подтвердили также в пресс-службе Упрдор "Тамань".

ГУ МЧС по Крыму предупредило о сильном снегопаде утром пятницы, также действует предупреждение о высокой лавиноопасности в горах полуострова. В Симферополе сейчас идет снег, температура воздуха около минус семи градусов.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Ранее движение по нему никогда не перекрывали из-за непогоды.