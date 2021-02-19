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США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь

10:05 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации [американского] президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что в черный список включены в том числе "официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал [компетентных органов], задерживавший мирных демонстрантов" и обходившийся с ними ненадлежащим образом, "судьи и прокуроры", принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, "грозивший студентам за участие" в манифестациях.

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