Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
10:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь вышел на первое место в списке богатейших людей мира. С такими оценками выступило в четверг агентство деловых новостей Блумберг.
По его данным, состояние Маска составляет к настоящему моменту 199,9 млрд долларов. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 млн долларов, а ее общая стоимость повысилась примерно до 74 млрд долларов.
Таким образом, Маск вновь обошел в списке миллиардеров главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, который, по оценкам Блумберг, располагает активами на сумму 194,2 млрд долларов. Ранее в этом году Маск уже поднимался на первую строчку в списке богатейших людей мира, однако к середине февраля Безос вернул себе лидирующую позицию.
В январе 2020 года Маск в рейтинге Блумберг занимал 35-е место, а в конце ноября уже вышел на вторую строчку с 128 млрд долларов, опередив основателя корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билла Гейтса. Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla.
Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск).
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