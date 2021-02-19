Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь вышел на первое место в списке богатейших людей мира. С такими оценками выступило в четверг агентство деловых новостей Блумберг.

По его данным, состояние Маска составляет к настоящему моменту 199,9 млрд долларов. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 млн долларов, а ее общая стоимость повысилась примерно до 74 млрд долларов.

Таким образом, Маск вновь обошел в списке миллиардеров главу американской корпорации Amazon Джеффа Безоса, который, по оценкам Блумберг, располагает активами на сумму 194,2 млрд долларов. Ранее в этом году Маск уже поднимался на первую строчку в списке богатейших людей мира, однако к середине февраля Безос вернул себе лидирующую позицию.

В январе 2020 года Маск в рейтинге Блумберг занимал 35-е место, а в конце ноября уже вышел на вторую строчку с 128 млрд долларов, опередив основателя корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билла Гейтса. Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск).