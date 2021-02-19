Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
10:32 19.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Т.н. южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным. Это подтверждает ВОЗ. Однако организация не нашла подтверждений его влияния на тяжесть течения заболевания. Как отметила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, вопрос, будут ли эффективны вакцины против нового варианта коронавируса, сейчас еще изучается. Эхо Москвы
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