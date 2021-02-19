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Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин

10:26 19.02.2021

Московская система здравоохранения смогла выдержать экстремальные нагрузки в разгар пандемии COVID-19. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас заболеваемость в мегаполисе идет на спад. «И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», - отметил он в сообщении на своем сайте.

Как считает градоначальник, этому способствовало то, что в 2011-2013 годы было проведено полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. «Меняли абсолютно все - от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование - хирургические роботы, томографы, ангиографы - в таком объеме было закуплено впервые», - написал мэр.

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