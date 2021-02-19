Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
11:00 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение принять участие в кампании по вакцинации разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций в России. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.
"Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах, - указали в министерстве. - МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ".
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