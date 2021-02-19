Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота

11:05 Источник: Интерфакс

Командование ВМС Украины обсудило с представителями штабов операции "ORBITAL" (Великобритания) предоставление инструкторской помощи и основные направления сотрудничества.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021", - сказано в сообщении на сайте командования.

В командовании подчеркнули, что в 2021 году к тренировочной миссии Великобритании присоединятся такие страны как Дания, Швеция, Канада, Литва, Латвия и Эстония.