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НОВОСТИ

В МИД КНДР разъяснили, как переводить должность Ким Чен Ына

12:32 19.02.2021 Источник: Интерфакс

МИД КНДР попросил переводить на иностранные языки должность лидера страны Ким Чен Ына не иначе, как председатель государственных дел КНДР, сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.

"На днях посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на иностранные языки должен быть следующим: председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном на ее странице в "Фейсбуке".

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