"Норникель" выплатит ущерб окружающей среде в размере 146,2 млрд руб.
12:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Норникель" намерен выплатить ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд руб. согласно решению суда, сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.
"Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сказал он.
Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.
НОВОСТИ
- 22:00 19.02.2021
- Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
- 22:00 19.02.2021
- В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
- 21:10 19.02.2021
- Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
- 21:00 19.02.2021
- Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
- 20:50 19.02.2021
- Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
- 20:40 19.02.2021
- Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
- 20:30 19.02.2021
- Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
- 20:20 19.02.2021
- Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
- 20:05 19.02.2021
- Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
- 20:00 19.02.2021
- Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать