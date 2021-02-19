"Норникель" выплатит ущерб окружающей среде в размере 146,2 млрд руб.

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Норникель" намерен выплатить ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд руб. согласно решению суда, сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.

"Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сказал он.

Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.