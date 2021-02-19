0
0
441
НОВОСТИ

"Норникель" выплатит ущерб окружающей среде в размере 146,2 млрд руб.

12:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Норникель" намерен выплатить ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в размере 146,2 млрд руб. согласно решению суда, сообщил в ходе прямой линии компании старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.

"Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет", - сказал он.

Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 19.02.2021
Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
0
159
22:00 19.02.2021
В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
0
171
21:10 19.02.2021
Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
0
214
21:00 19.02.2021
Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
0
203
20:50 19.02.2021
Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
0
226
20:40 19.02.2021
Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
0
239
20:30 19.02.2021
Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
0
222
20:20 19.02.2021
Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
0
259
20:05 19.02.2021
Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
0
256
20:00 19.02.2021
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
0
252

Возврат к списку