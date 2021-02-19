Пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре в Москве - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место", - сказал собеседник агентства.