Из здания Большого театра эвакуировались 800 человек до прибытия пожарных - ГУ МЧС
13:00 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здание Большого театра до прибытия пожарных покинули 800 человек из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"До прибытия пожарно-спасательных здание самостоятельно покинули около 800 человек, сотрудники театра", - сказали в МЧС.
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