Росавиация не подтверждает информацию о возобновлении полетов в курортные города Египта

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росавиация не подтверждает информацию о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", - говорится в сообщении агентства.

Накануне газета "Аль-Ахрам" сообщила, что чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта будет возобновлено с 28 марта. Позже в Министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что Москва и Каир договорились о возобновлении полетов, но точной даты еще нет.