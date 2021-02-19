73,9% жителей Японии не считают хорошими нынешние отношения с Россией - Киодо
13:20 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 73,9% жителей Японии считают, что нынешние отношения страны с Россией в той или иной степени не находятся в хорошем состоянии. Об этом в пятницу сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные опроса канцелярии японского кабинета министров, проведенного с октября по декабрь 2020 года.
Отмечается, что доля этих респондентов увеличилась на 7,1 процентного пункта в сравнении с предыдущим исследованием, проведенным в 2019 году. Кроме того, о соответствующей оценке отношений с Китаем заявили 81,8% опрошенных (увеличение на 6,3 п. п.), с Республикой Корея - 82,4% (снижение на 5,5 п. п.). Между тем 86,3% респондентов заявили, что в той или иной степени положительно оценивают состояние отношений с США, доля этих опрошенных увеличилась на 6,1 п. п.
В исследовании канцелярии кабмина приняли участие около 1,8 тыс. человек старше 18 лет.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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