Врио начальника УМВД России по Нижневартовску уволен после урока с имитацией митинга

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио начальника управления МВД России по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Олег Сураев уволен после так называемого урока мужества в местной школе № 42, где прошли занятия с использованием специальных средств, игра в сотрудников ОМОНа и митинг. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

"Комиссия УМВД России по Югре закончила служебную проверку в отношении сотрудников УМВД России по округу и УМВД России по Нижневартовску. В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по Нижневартовску Олега Сураева", - сказано в сообщении.

Также о неполном служебном соответствии предупреждены ряд сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре, среди которых врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по округу Андрей Воронцов, старший специалист группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по Нижневартовску Инга Сединкина. Еще несколько сотрудников полиции получили строгий выговор.

16 февраля в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, сделанная телеканалом "Мегаполис" (Нижневартовск) в местной школе № 42. На видео школьники кидают баскетбольные мячи в стоящих напротив учеников со щитами и в касках, изображающих силовиков. Через несколько секунд из-за спин "сотрудников ОМОНа" выбегают несколько человек и хватают одного из участников, который, возможно, играл роль "провокатора". Также на кадрах выстроившиеся у стены в спортзале шесть школьников со щитами и в касках отрабатывают одновременный удар ногой и дубинкой. По данному факту УМВД по ХМАО и администрация города организовали проверки. В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщали, что их сотрудники не были задействованы в мероприятии.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщали, что в школе № 42 Нижневартовска полицейские провели для учеников "урок мужества" в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны. В пресс-службе отдела МВД по Нижневартовску ТАСС уточняли, что данное мероприятие было профориентационной акцией для поступления школьников в учебные заведения системы МВД.

При этом МВД назвало недопустимым подобные занятия с использованием специальных средств. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, приказом главы МВД за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных подразделений на начальника УМВД России по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре полковника полиции Дамира Сатретдинова наложено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии. В пресс- службе администрации Нижневартовска сообщили в среду ТАСС, что внеплановая служебная проверка выявила только нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий во время урока.