Звание генерала для Путина не приоритетно - Песков
14:00 19.02.2021 Источник: Интерфакс
Президент России Владимир Путин, который является полковником в запасе, уже давно заслужил генеральское звание, но этот вопрос не является для него приоритетным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Наверняка, президент это звание заслужил многократно", - сказал он журналистом, отвечая на вопрос, заслужил ли Путин звание генерала.
"В то же время это сейчас не является для него приоритетом. Он работает президентом, и очень много дел...", - добавил Песков.
Песков также напомнил, что Путин не является кадровым офицером.
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