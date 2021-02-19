Медики призывают жителей Подмосковья следить за своим здоровьем в непогоду

13:25

В ближайшие дни из-за непогоды жителям Подмосковья лучше воздержаться от ненужных поездок, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

«При перепаде атмосферного давления необходимо придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления, стрессов, в том числе исключить поездки на автомобиле (особенно с учетом сегодняшней ситуации на дорогах), строже контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, – рассказала врач-кардиолог регионального сосудистого центра города Домодедово Александра Попова. – Необходимо строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом».

«Грядущие праздничные дни в связи с непростыми погодными условиями могут принести не только радостные моменты, – предупредил заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников. – В такую погоду увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, повышается уровень травматизма. По максимуму воздержитесь от поездок. Если же намеченные планы никак нельзя отменить, настоятельно рекомендую неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – от этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье. А лучше всего эти праздники провести дома со своими близкими».

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на праздничные и выходные дни обращаемся к вам с просьбой максимально сократить выход на улицу, посещения магазинов, мест развлечений, – призвала главный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер. – Особенно адресуем эту информацию пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями и лицам пожилого возраста. Холодная погода, также как и изменение атмосферного давления, могут провоцировать приступы стенокардии, изменения артериального давления. Не забывайте принимать все назначенные врачом препараты, контролируйте пульс и давление ежедневно».

«Ожидаемые снегопады могут затруднять передвижение по улицам, привести к падениям, ушибам и переломам, – добавила Мария Глезер. – Не следует забывать, что и световой день пока короткий и у людей с нарушением зрения это может повысить риск падений. Если же вам все таки необходимо выйти, оденьтесь потеплее, помните, что «многослойная» одежда лучше сохраняет тепло. Старайтесь, чтобы шея и лицо, грудь были защищены от ветра и холода, так как раздражение этих зон может спровоцировать приступы стенокардии, вызвать обострение ишемической болезни сердца».