Силы Минобороны, Росгвардии и МЧС привлечены к расчистке снега на трассе "Таврида" в Крыму
14:12 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы МЧС, министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы "Таврида" в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил журналистам в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.
В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. В пятницу из-за выпавшего снега и сильного бокового ветра движение по Крымскому мосту временно приостановлено впервые за все время эксплуатации объекта.
"Брошены силы МЧС, "Черноморнефтегаза", Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины - прим. ТАСС) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе "Таврида" работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега", - сказал Аксенов.
Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием.
"Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <...>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, - МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], "Черноморнефтегаза" - все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим", - добавил глава Крыма.
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