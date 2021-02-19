В Пензе задержан руководитель фракции КПРФ в гордуме Александр Смирнов
14:32 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат городской думы Пензы, руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов задержан утром в пятницу сотрудниками полиции. Об этом сообщила ТАСС первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.
"Сегодня у своего дома был задержан депутат городской думы Пензы Александр Смирнов. В настоящее время на него составляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - отметила Котова. Она добавила, что в пятницу также были задержаны секретарь Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев и координатор "Левого фронта" в Приволжском федеральном округе Сергей Падалкин.
ТАСС пока не располагает комментариями УМВД России по Пензенской области по задержаниям.
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