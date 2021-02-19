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Нью-Дели в 2020 году стал самой загрязненной столицей в мире - "Гринпис"

15:00 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столица Индии в 2020 году стала самой загрязненной на Земле. Об этом в пятницу сообщает газета "Эйшн Эйдж" со ссылкой на доклад международной природоохранительной организации Greenpeace.

"Нью-Дели в 2020 году сохранил первенство в писке самых грязных столиц мира, несмотря на определенное улучшение экологической обстановки в результате локдауна и других ограничений из-за пандемии коронавируса, - цитирует издание доклад "Гринпис". - В минувшем году около 54 тыс. жителей этого индийского мегаполиса умерли от вредных для здоровья людей частиц РМ2,5 в воздухе, образующихся при сжигании минерального сырья".

В список самых неблагополучных городов мира "Гринпис" занесла еще пять индийских мегаполисов: Мумбаи, Бангалор, Ченнаи, Хайдарабад и Лакхнау.

Кроме них, по данным организации, в прошлом году серьезное загрязнение привело к преждевременной смерти около 100 тыс. человек в четырех самых густонаселенных городах мира. Японская столица Токио по этой причине потеряла 40 тыс. жителей, десятки тысяч человек скончались от плохой экологии в Шанхае, Сан-Паулу и Мехико.

"Ухудшение качества воздуха в крупнейших городах мира диктует необходимость немедленных действий по улучшению окружающей среды путем скорейшего расширения использования возобновляемых источников энергии, прекращения выбросов в атмосферу вредных примесей от сжигаемого топлива и в развитии современных транспортных систем", - говорится в докладе экологов.

Для его составления "Гринпис" использовала онлайн- инструмент, который оценивает воздействие PM 2,5 путем сбора данных о качестве воздуха с сайта мониторинга IQAir и объединения их с научными моделями риска, а также госданными о населении и здоровье жителей.

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