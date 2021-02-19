Нью-Дели в 2020 году стал самой загрязненной столицей в мире - "Гринпис"
15:00 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столица Индии в 2020 году стала самой загрязненной на Земле. Об этом в пятницу сообщает газета "Эйшн Эйдж" со ссылкой на доклад международной природоохранительной организации Greenpeace.
"Нью-Дели в 2020 году сохранил первенство в писке самых грязных столиц мира, несмотря на определенное улучшение экологической обстановки в результате локдауна и других ограничений из-за пандемии коронавируса, - цитирует издание доклад "Гринпис". - В минувшем году около 54 тыс. жителей этого индийского мегаполиса умерли от вредных для здоровья людей частиц РМ2,5 в воздухе, образующихся при сжигании минерального сырья".
В список самых неблагополучных городов мира "Гринпис" занесла еще пять индийских мегаполисов: Мумбаи, Бангалор, Ченнаи, Хайдарабад и Лакхнау.
Кроме них, по данным организации, в прошлом году серьезное загрязнение привело к преждевременной смерти около 100 тыс. человек в четырех самых густонаселенных городах мира. Японская столица Токио по этой причине потеряла 40 тыс. жителей, десятки тысяч человек скончались от плохой экологии в Шанхае, Сан-Паулу и Мехико.
"Ухудшение качества воздуха в крупнейших городах мира диктует необходимость немедленных действий по улучшению окружающей среды путем скорейшего расширения использования возобновляемых источников энергии, прекращения выбросов в атмосферу вредных примесей от сжигаемого топлива и в развитии современных транспортных систем", - говорится в докладе экологов.
Для его составления "Гринпис" использовала онлайн- инструмент, который оценивает воздействие PM 2,5 путем сбора данных о качестве воздуха с сайта мониторинга IQAir и объединения их с научными моделями риска, а также госданными о населении и здоровье жителей.
НОВОСТИ
- 22:00 19.02.2021
- Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
- 22:00 19.02.2021
- В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
- 21:10 19.02.2021
- Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
- 21:00 19.02.2021
- Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
- 20:50 19.02.2021
- Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
- 20:40 19.02.2021
- Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
- 20:30 19.02.2021
- Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
- 20:20 19.02.2021
- Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
- 20:05 19.02.2021
- Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
- 20:00 19.02.2021
- Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать