Экипаж судна в Керченском проливе готовят к эвакуации из-за отравления, 1 моряк скончался

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, в связи с отравлением пяти моряков, один человек скончался, сообщил ТАСС пресс- секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Судно под панамским флагом, принадлежащие турецкому судовладельцу, судно "Април", - возникли проблемы с отравлением пяти членов команды <…>, один скончался. Оперативный дежурный направил к судну морской буксир "Меркурий", потому что судовладелец дал добро на медэвакуацию", - сказал собеседник агентства.