Количество сексуальных преступлений в сиротских учреждениях выросло в 13 раз - Кузнецова
16:32 19.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в сиротских учреждениях выросло в 13 раз в 2020 году. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в пятницу.
"Есть у нас, к сожалению, очень страшные данные, их, конечно, нужно еще уточнять. Но пока мы видим, в 13 раз [в 2020 году] рост преступлений против половой неприкосновенности в сиротских учреждениях", - сказала она, комментируя информацию об избиении детей в социально- реабилитационном центре для несовершеннолетних "Радуга" в городе Бузулуке Оренбургской области.
Как отметила пресс-служба омбудсмена, по данным МВД, в 2020 году всего было зафиксировано 26 подобных преступлений в сиротских учреждениях.
В этой связи омбудсмен отметила, что будет разработана методика превентивных мер для борьбы с преступлениями в сиротских учреждениях. "Мы сегодня обратились в Министерство науки, поговорили с министром науки и высшего образования, а также с нашим Институтом психологии [РАО], с Юрием Петровичем Зинченко достигли договоренности о том, что не только такая методика будет разработана, но и будут обучены специалисты, которые будут приходить и выявлять благодаря этим инструментам зерна деструктивных ситуаций, которые только назрели", - сказала она.
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